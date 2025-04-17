Інтерфакс-Україна
Події
07:49 17.04.2025

Через атаку російського дрона постраждав 80-річний чоловік в Херсоні – ОВА

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Через атаку російського дрона постраждав 80-річний чоловік в Херсоні – ОВА

Через атаку російського дрона постраждав 80-річний чоловік в Херсоні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Вночі через російську дронову атаку в Херсоні постраждав літній чоловік. В момент ворожої атаки 80-річний херсонець перебував на балконі", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що він отримав вибухову травму, контузію та уламкове поранення обличчя.

Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні у стані середньої тяжкості.

 

Теги: #херсон #обстріли

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