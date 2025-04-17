07:49 17.04.2025
Через атаку російського дрона постраждав 80-річний чоловік в Херсоні – ОВА
Через атаку російського дрона постраждав 80-річний чоловік в Херсоні, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
"Вночі через російську дронову атаку в Херсоні постраждав літній чоловік. В момент ворожої атаки 80-річний херсонець перебував на балконі", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що він отримав вибухову травму, контузію та уламкове поранення обличчя.
Бригада "швидкої" доставила потерпілого до лікарні у стані середньої тяжкості.