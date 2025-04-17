Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранений – ОВА

Фото: Запорізька ОВА

Російські війська за добу здійснили 350 обстрілів по 15 населеним пунктам Запорізької області, є поранений, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"55-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Пологівському району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 350 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Комишувасі, Новояковлівці, Степногірську, Лукʼянівську та Гуляйполю, а 220 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам'янське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 12 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку, Щербаки та Малу Токмачку, а 111 артударів завдано по території Лобкового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 6 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та обʼєктів інфраструктури.