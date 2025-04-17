Інтерфакс-Україна
Події
07:10 17.04.2025

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранений – ОВА

1 хв читати
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранений – ОВА
Фото: Запорізька ОВА

Російські війська за добу здійснили 350 обстрілів по 15 населеним пунктам Запорізької області, є поранений, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"55-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки по Пологівському району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 350 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Комишувасі, Новояковлівці, Степногірську, Лукʼянівську та Гуляйполю, а 220 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Кам'янське, Павлівку, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 12 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Новоданилівку, Щербаки та Малу Токмачку, а 111 артударів завдано по території Лобкового, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 6 повідомлень про пошкодження будинків, квартир та обʼєктів інфраструктури.

 

Теги: #запорізька #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:41 17.04.2025
Росіяни обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

Росіяни обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

10:38 16.04.2025
Ворог поранив 5 жителів Донеччини 15 квітня - ОВА

Ворог поранив 5 жителів Донеччини 15 квітня - ОВА

08:32 16.04.2025
Голова Херсонської МВА Мрочко потрапив під обстріл

Голова Херсонської МВА Мрочко потрапив під обстріл

08:00 16.04.2025
70-річна херсонка отримала вибухову травму

70-річна херсонка отримала вибухову травму

07:40 16.04.2025
На Дніпропетровщині сили ППО збили 7 безпілотників, є двоє постраждалих

На Дніпропетровщині сили ППО збили 7 безпілотників, є двоє постраждалих

07:13 16.04.2025
Упродовж доби окупанти завдали 513 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

Упродовж доби окупанти завдали 513 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області

09:31 15.04.2025
Внаслідок обстрілу в Покровську є загиблий та поранений

Внаслідок обстрілу в Покровську є загиблий та поранений

09:08 15.04.2025
Влада повідомляє про 64 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

Влада повідомляє про 64 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області

10:38 14.04.2025
Один цивільний загинув, шестеро зазнали поранень через російську агресію у Донецькій області

Один цивільний загинув, шестеро зазнали поранень через російську агресію у Донецькій області

08:49 14.04.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранений

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранений

ВАЖЛИВЕ

Дніпро: станом на 7:00 вже три жертви російської "шахедної" атаки – ДСНС

У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані

Зеленський: Готуємо деталі того, як може функціонувати безпековий контингент в Україні

ОСТАННЄ

Дніпро: станом на 7:00 вже три жертви російської "шахедної" атаки – ДСНС

"Укрзалізниця" призначає додатковий потяг до Трускавця

17 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Польща є ключовим партнером для великих держав Європи, вважає Туск

Під удар ворожого дрону потрапив мешканець Інженерного на Херсонщині - ОВА

На фронті від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення – Генштаб

До 28 зросла кількість постраждалих через ворожу атаку Дніпра, щонайменше 15 будинків пошкоджені – мер

Втрати ворога на покровському напрямку становлять 205 військовослужбовців - Генштаб

У Дніпрі загинула ще одна людина - ОВА

У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА