На фронті від початку доби відбулося 92 бойових зіткнення – Генштаб

Від початку доби на фронті відбулось 92 бойових зіткнення, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"За сьогодні російські війська завдали одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження понад тисячу дронів-камікадзе та здійснили понад 4700 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку противник двічі штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська та Западного.

На куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах Петропавлівки, Нової Кругляківки, Богуславки та Загризового. Українські захисники зупинили всі п’ять ворожих атак.

На лиманському напрямку російські загарбники 15 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та в бік Ольгівки й Зеленої Долини. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Дев’ять ворожих штурмів відбили українські захисники на сіверському напрямку, окупанти намагалися просуватися в районах Григорівки, Івано-Дар’ївки, Виїмки та Верхньокам’янського.

На краматорському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції українських захисників у районах Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок.

Вісім разів росіяни йшли вперед на позиції українських підрозділів на торецькому напрямку в районах Торецька та Леонідівки.

На новопавлівському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати оборону українських захисників у районах Костянтинополя, Розливу, Багатиря та Привільного. Два боєзіткнення не вщухають до цього часу. Ворожа авіація завдала ударів по районах населених пунктів Зелене Поле, Комишуваха, Новодарівка та Вербове.

На гуляйпільському напрямку авіаційних ударів зазнали Залізничне та Гуляйполе.

На оріхівському напрямку агресор шість разів атакував позиції українських захисників у напрямку населених пунктів Лобкове, Мала Токмачка, Новоданилівка, Степове, Кам’янське. Авіаударів зазнали Лук’янівське, Степногірськ та Кам’янське. Бої продовжуються в чотирьох локаціях.

На придніпровському напрямку ворог проводив три наступальні дії, одна з яких триває дотепер. Водночас завдав авіаударів керованими бомбами по Херсону.

На Курщині з початку доби українські військові відбили 10 штурмових дій окупантів. Крім того, ворог завдав 19 авіаційних ударів, скинувши 32 керовані бомби, також здійснив 308 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів, зокрема - 16 із реактивних систем залпового вогню.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0yuf6eVAF6MdMcfDJp8Jge3sAfU9e182WauwvUnurD4UJAxWM9om8b2pEaewMQarDl