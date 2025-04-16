Інтерфакс-Україна
Події
22:58 16.04.2025

Через атаку ворожих БпЛА в Дніпрі постраждали дві дитини – Лисак

1 хв читати

Російські війська здійснили атаку безпілотників по Дніпру, через що сталося кілька пожеж та постраждали дві дитини, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей. Всі дані уточнюємо", - написав він в телеграмі.

Лисак закликав мешканців подбати про власну безпеку у звязку з тим, що все ще триває повітряна тривога в області.

Пізніше він додав, що внаслідок дронової атаки пошкоджені будинки, заклади освіти та культури та автомобілі. Крім того, налякані пересічні містяни, особливо – діти.

"Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про "знищення офіцерів НАТО". По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі", - розповів глава ОВА. 

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20939

Теги: #дніпро #постраждалі #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:47 16.04.2025
У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

12:25 16.04.2025
У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина – голова облради

У Дніпрі від правця померла 14-річна дитина – голова облради

10:45 16.04.2025
Сили оборони збили вночі 57 ворожих дронів із 97, ще 34 локаційно втрачені - Повітряні сили

Сили оборони збили вночі 57 ворожих дронів із 97, ще 34 локаційно втрачені - Повітряні сили

08:22 16.04.2025
Помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг

Помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг

06:27 16.04.2025
Ворог вчергове атакував Одесу БпЛА, є постраждалі – ДСНС

Ворог вчергове атакував Одесу БпЛА, є постраждалі – ДСНС

14:29 15.04.2025
На Харківщині ворожий дрон поцілив біля цивільної автівки, постраждало подружжя - прокуратура

На Харківщині ворожий дрон поцілив біля цивільної автівки, постраждало подружжя - прокуратура

13:21 15.04.2025
Минулої ночі збито 26 ворожих БпЛА, 19 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

Минулої ночі збито 26 ворожих БпЛА, 19 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

12:34 15.04.2025
В лікарнях лишаються 44 постраждалих від удару по Сумах, стан 7 важкий

В лікарнях лишаються 44 постраждалих від удару по Сумах, стан 7 важкий

10:27 15.04.2025
В Курську є влучання у склад боєприпасів

В Курську є влучання у склад боєприпасів

17:00 14.04.2025
Кількість жертв удару по Сумах зросла до 35, постраждалих 117 – прокуратура

Кількість жертв удару по Сумах зросла до 35, постраждалих 117 – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

У Дніпрі через БпЛА одна людина загинула, ще семеро постраждали – ОВА

Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані

Зеленський: Готуємо деталі того, як може функціонувати безпековий контингент в Україні

Антикорупційні органи повідомили про нову підозру ексзаступнику керівника Офісу президента Смирнову

ОСТАННЄ

Внаслідок ворожого ракетного удару в Ізюмі постраждали дві людини

РФ вже понад 30 разів порушила режим припинення вогню в енергетичній сфері

Зеленський про угоду з США: базові юридичні речі майже доопрацьовані

Зеленський обговорив з дипломатами роботу на найближчі тижні

Зеленський: Готуємо деталі того, як може функціонувати безпековий контингент в Україні

Кошта: Я приєднуюся до програми BringKidsBack, щоб вимагати безпечного повернення українських дітей

Виставка "База. Ґрунт. Фундамент", присвячена українській боротьбі за незалежність, відкрилася у Софії Київській

Військові Ізраїлю поки що не ведуть масштабного наступу в Газі, щоб не заважати переговорам про заручників

В Офісі президента відбувся брифінг для іноземних дипломатів щодо санкційної політики проти Росії

Суд скасував вирок ексголові Броварської РДА, який скоїв наїзд на чотирьох пішоходів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА