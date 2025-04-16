Через атаку ворожих БпЛА в Дніпрі постраждали дві дитини – Лисак

Російські війська здійснили атаку безпілотників по Дніпру, через що сталося кілька пожеж та постраждали дві дитини, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпрі через атаку БпЛА сталося кілька пожеж. Пошкоджені житлові будинки. За попередньою інформацією, постраждали двоє дітей. Всі дані уточнюємо", - написав він в телеграмі.

Лисак закликав мешканців подбати про власну безпеку у звязку з тим, що все ще триває повітряна тривога в області.

Пізніше він додав, що внаслідок дронової атаки пошкоджені будинки, заклади освіти та культури та автомобілі. Крім того, налякані пересічні містяни, особливо – діти.

"Скоро на ворожих пабліках зʼявиться черговий вкид про "знищення офіцерів НАТО". По факту ж знову терор цивільного населення в Дніпрі", - розповів глава ОВА.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20939