Інтерфакс-Україна
Події
20:36 16.04.2025

Кошта: Я приєднуюся до програми BringKidsBack, щоб вимагати безпечного повернення українських дітей

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Кошта: Я приєднуюся до програми BringKidsBack, щоб вимагати безпечного повернення українських дітей
Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської ради Антоніу Кошта напередодні Великодня нагадав про тисячі викрадених Росією українських дітей.

"Цієї Пасхи, коли ми святкуємо разом з близькими, тисячі українських дітей залишаються розлученими зі своїми сім'ями, яких Росія забрала з їхніх домівок. Я приєднуюся до програми президента Зеленського #BringKidsBack, щоб вимагати їхнього безпечного повернення", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

"Не може бути миру без правосуддя, а правосуддя не буде, доки всі діти не повернуться додому", - додав Кошта.

Як повідомлялося з посиланням на віце-прем’єр-міністерку Ірину Верещук, Україна повернула близько 800 дітей, яких викрала Росія. Загальна ж кількість налічує майже 20 тисяч дітей.

Bring Kids Back UA — українська гуманітарна програма, створена за ініціативою президента України Володимира Зеленського у 2023 році. Вона об’єднує зусилля органів влади України, інших держав, міжнародних та неурядових організацій заради повернення на батьківщину всіх викрадених Росією українських дітей під час російського вторгнення в Україну розпочатого в 2022 році.

 

 

 

 

Теги: #депортація #діти #кошта #єс

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