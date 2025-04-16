Військові Ізраїлю поки що не ведуть масштабного наступу в Газі, щоб не заважати переговорам про заручників

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) поки що не розпочинає масштабного наступу в Секторі Гази, щоб не завдати шкоди переговорам про заручників і про перемир'я, повідомляє в середу The Times of Israel з посиланням на ізраїльських військових.

"Подібний великий наступ, з метою перемогти угруповання ХАМАС на полі бою, напевно, призвів би до повного краху переговори про припинення вогню і про звільнення заручників, заявили військові", - зазначає видання.

Водночас перед ЦАХАЛ не стоїть термін, до якого потрібно почати наступ у Секторі Гази; дату такої операції визначить політичне керівництво країни. Військові продовжують готуватися до потенційного масштабного наступу на ХАМАС.

У ЦАХАЛ зазначили, що на їхні плани не впливають листи від резервістів і ветеранів із закликом домогтися звільнення заручників, навіть за рахунок завершення бойових дій.

Армія оборони Ізраїлю продовжує чинити тиск на ХАМАС на полі бою, проте темпи операції невисокі. За оцінками ізраїльських військових, з моменту відновлення ударів по анклаву 18 березня їм вдалося знищити 350 членів ХАМАС, зокрема 40 високопоставлених політичних керівників і командирів середньої ланки.

Також ізраїльська армія завдала ударів по більш ніж 1,2 тис. цілям угруповання, продовжує знищувати її арсенали, що залишилися, щоб залишити ХАМАС із якомога меншою кількістю зброї перед потенційним великим наступом ЦАХАЛ.

В Армії оборони Ізраїлю вважають, що удари і блокування поставок гуманітарної допомоги в Газі призвели до зростання тиску незадоволених палестинців на ХАМАС і до акцій протесту. Водночас, за інформацією військових, у Секторі Гази достатньо продовольства.

Військові також розширили буферні зони вздовж кордонів Сектора Гази, охопивши ними 30% анклаву. Зокрема, ЦАХАЛ відрізала Рафах від Хан-Юніса, а в майбутню буферну зону в цьому районі увійде все місто Рафах. Війська також встановлюють буферну зону в східних кварталах міста Газа.

Раніше в середу міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ЦАХАЛ залишиться в буферних "зонах безпеки" в Секторі Гази за будь-якого подальшого розвитку ситуації.

7 жовтня 2023 року ХАМАС здійснив напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС у Секторі Гази.