Інтерфакс-Україна
Події
15:06 16.04.2025

Свириденко повідомила про суттєвий прогрес у роботі по угоді зі США

1 хв читати
Свириденко повідомила про суттєвий прогрес у роботі по угоді зі США

Технічні команди України та Сполучених Штатів Америки ґрунтовно попрацювали над угодою, є суттєвий прогрес, повідомила перша віце-прем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

"Позитивний новий крок зі Сполученими Штатами щодо угоди про економічне партнерство та створення фонду інвестицій у відбудову України. Наші технічні команди дуже ґрунтовно попрацювали разом над угодою — є суттєвий прогрес, юристи зробили правильні акценти у драфті угоди, дякую перемовникам в обох командах", - написала Свириденко у Facebook в середу.

За її словами, українська сторона домовилася зафіксувати цей "позитив" у відповідному меморандумі про наміри, тому найближчим часом проводитиметься робота щодо завершення формалізації угоди.

Свириденко додала, що команди також працюватимуть над конкретними пунктами в угоді, багато вже пропрацьовано, і рівень угоди має бути достатньо високим.

"Угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді України, надаватиме можливість інвестицій й розвитку в Україні, а також забезпечить умови для відчутного економічного зростання й України, і Сполучених Штатів", - зазначила вона. 

Теги: #угода #прогрес #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 16.04.2025
МЗС Китаю: США слід припинити використовувати максимальний тиск, погрози і шантаж

МЗС Китаю: США слід припинити використовувати максимальний тиск, погрози і шантаж

09:45 16.04.2025
США знизили вимоги до України щодо повернення вартості наданої допомоги в угоді про мінерали - ЗМІ

США знизили вимоги до України щодо повернення вартості наданої допомоги в угоді про мінерали - ЗМІ

06:53 16.04.2025
Пошта Гонконгу призупиняє послуги поштової доставки товарів до США – ЗМІ

Пошта Гонконгу призупиняє послуги поштової доставки товарів до США – ЗМІ

05:47 16.04.2025
ВООЗ: країни-члени досягли угоди щодо протидії майбутнім пандеміям

ВООЗ: країни-члени досягли угоди щодо протидії майбутнім пандеміям

04:50 16.04.2025
Байден назвав соціальне забезпечення "священною обіцянкою" у першому публічному виступі після відходу з посади – ЗМІ

Байден назвав соціальне забезпечення "священною обіцянкою" у першому публічному виступі після відходу з посади – ЗМІ

02:38 12.04.2025
Трамп відкритий до угоди з Китаєм – Білий дім

Трамп відкритий до угоди з Китаєм – Білий дім

12:52 11.04.2025
Міністр оборони Естонії припускає, що Кремль захоче укласти якусь угоду зі США до 9 травня

Міністр оборони Естонії припускає, що Кремль захоче укласти якусь угоду зі США до 9 травня

21:35 10.04.2025
Матернова не вважає, що ЄС має "червоні лінії" щодо угоди України з США про мінерали

Матернова не вважає, що ЄС має "червоні лінії" щодо угоди України з США про мінерали

22:15 08.04.2025
Якщо Іран не дійде до ядерної угоди, санкції посилять – міністр енергетики США

Якщо Іран не дійде до ядерної угоди, санкції посилять – міністр енергетики США

16:07 08.04.2025
Нова угода з країнами ЄАВТ повністю скасовує мита на промислову продукцію та 676 товарів з чотирьох країн

Нова угода з країнами ЄАВТ повністю скасовує мита на промислову продукцію та 676 товарів з чотирьох країн

ВАЖЛИВЕ

Рада схвалила продовження до 6 серпня воєнного стану та загальної мобілізації - нардеп

Сили оборони збили вночі 57 ворожих дронів із 97, ще 34 локаційно втрачені - Повітряні сили

Голова Херсонської МВА Мрочко потрапив під обстріл

Помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг

Сили оборони на Курщині відбили 17 атак російських загарбників

ОСТАННЄ

Дипломати, меценати та підприємці спекли паски з борошна з розмінованих полів Харківщини

Фінляндія продовжує закриття кордону з РФ на тлі ризику "інструменталізованої" міграції

Латвія та ПРООН відновили пошкоджені через обстріли дитсадок та лікарню в Чернігові

Громади у 2025 р. придбали 110 шкільних автобусів із запланованих 600

В ГУР та ЦПД прогнозують: РФ залучить військових з КНДР до операцій на території України

Затримано підпалювачів енергооб’єктів УЗ та авто ЗСУ, зокрема школярку

Трамп проведе переговори про мита з японською делегацією

Сибіга: Росії не місце в ОБСЄ

Митна служба попередила про затримки для вантажівок на ПП "Чоп", "Ужгород" і "Дякове" через перевірку ваг 17-24 квітня

Рада звернулась до ЄС продовжити заходи для України заходи з лібералізації торгівлі - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА