Інтерфакс-Україна
Події
13:45 16.04.2025

Рада звернулась до ЄС продовжити заходи для України заходи з лібералізації торгівлі - нардеп

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Рада звернулась до ЄС продовжити заходи для України заходи з лібералізації торгівлі - нардеп

Верховна Рада звернулась до інституцій Європейського Союзу з закликом продовжити для України лібералізацію режиму торгівлі, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Рада звернулась до Європейського Союзу продовжити звільнення від тарифів та квот українських товарів", - написав Железняк в Телеграмі.

За його словами, за постанову №13143 про звернення Верховної Ради до Європейського парламенту, Європейської комісії, Ради Європейського Союзу, парламентів та урядів держав - членів Європейського Союзу проголосували 252 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту у середу.

Теги: #верховна_рада #єс

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