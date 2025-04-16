Пастор Бернс погоджується з тим, що Росія має бути притягнута до відповідальності за воєнні злочини

Американський пастор-євангеліст Марк Бернс, якого ЗМІ називають особистим духовним радником президента США Дональда Трампа, погоджується з тим, що Росія має бути притягнута до відповідальності за скоєнні злочини.

"Я згоден, що Росія має бути притягнута до відповідальності за вбивство невинних людей, і я твердо вірю, що це станеться", - написав він у своєму дописі в соцмережі Х в середу.

Бернс зазначив, що, хоча Трамп не починав цю війну, він працює над тим, щоб її припинити. Він також додав, що щодо президента Трампа існує багато фейкових новин, як і щодо самої України, які здатні впливати на свідомість людей.

"Подібно до того, як мою колишню негативну думку про Україну сформували фейкові новини, подібна дезінформація існує щодо Президента Дональда Трампа. Як змінилася моя думка про Україну, так може змінитися і ваша щодо президента Трампа", - написав він.

"Мої брати та сестри українці, ваш ворог - це Росія та Путін, а не Сполучені Штати та президент Трамп", - наголосив він.

Пастор Бернс зазначив, що його серце наповнюється радістю, коли він чує фразу "вічний мир" для України.

"Мир повинен настати в Україні зараз, а не потім, щоб зупинити злі дії Росії. Як сказав Ісус: "Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться", - написав він.

Бернс наголосив, що справа "не в популяроності, а в справедливості". Він додав, що підтримує Україну "в ім’я гуманності, а не політики".