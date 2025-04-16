Інтерфакс-Україна
Події
08:08 16.04.2025

Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 133 од. автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1050 осіб та 133 од. автотехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів, 9 танків, 13 бронемашин, 87 артсистем, 146 БПЛА, а також 133 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 926210 (+1050) осіб, танків ‒ 10638 (+9) од, бойових броньованих машин ‒ 22163 (+13) од, артилерійських систем – 26377 (+87) од, РСЗВ – 1364 (+0) од, засоби ППО ‒ 1132 (+0) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32837 (+146), крилаті ракети ‒ 3145 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 44472 (+133) од, спеціальна техніка ‒ 3804 (+3)", - йдеться в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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