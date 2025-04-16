Інтерфакс-Україна
Події
00:44 16.04.2025

МЗС Швеції: Це не дії країни, яка прагне миру

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Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла РФ у зв’язку з атаками країни-агресора на Україну, повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

"Сьогодні ми викликали посла Росії у Швеції у зв’язку з агресією Росії проти України, яка триває, та атаками на українські міста і мирних жителів. Це не дії країни, яка прагне миру", — написала Стенергард у соцмережі Х у вівторок.

Вона заявила, що уряд її країни закликає Росію негайно вивести війська з території України.

"Швеція хоче бачити справедливий і міцний мир в Україні й підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", — додала міністерка.

Джерело: https://x.com/MariaStenergard/status/1912172189790454238

Теги: #війна #мир #швеція

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