МЗС Швеції: Це не дії країни, яка прагне миру

Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла РФ у зв’язку з атаками країни-агресора на Україну, повідомила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

"Сьогодні ми викликали посла Росії у Швеції у зв’язку з агресією Росії проти України, яка триває, та атаками на українські міста і мирних жителів. Це не дії країни, яка прагне миру", — написала Стенергард у соцмережі Х у вівторок.

Вона заявила, що уряд її країни закликає Росію негайно вивести війська з території України.

"Швеція хоче бачити справедливий і міцний мир в Україні й підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", — додала міністерка.

Джерело: https://x.com/MariaStenergard/status/1912172189790454238