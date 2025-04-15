Україні необхідно напрацювати механізми обмеження доступу до російського контенту – нардеп Юрчишин

Голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") наголосив на важливість обмеження доступу до російського контенту, включно з фільмами та музикою.

"Випадок із підлітками та російською музикою ще раз доводить: регуляція соціальних мереж все ж необхідна. І не тільки в телеграмі. Російські серіали, гумористичні програми та політичні огляди можна легко знайти в ютубі. Там уже діють певні регуляції (наприклад, на пряму рос дезінформацію, усіляких шаріїв та панченків), але купу російського контенту, тобто м’якої сили, все ще можна знайти за два кліки. Теж саме й в умовному Spotify, де з України можна слухати російських реперів, які підтримують війну проти нас або просто запхнули язика куди подалі й мовчать про злочини. Ну справжні "гангстери", - написав Юрчишин у Facebook.

Він підкреслив, що українці продовжують споживати російський контент, тим самим поповнюючи бюджет РФ і фінансуючи ракети, якими вбивають мирних жителів.

"Були б регуляції – слухати й дивитися росіян було би складніше і це приносило би менше коштів російській стороні. Те, що Україна має натомість запропонувати свій продукт, не менш якісний – факт. Але в той же час бажано обмежити себе й від усього російського. Це змусить людей шукати власний якісний продукт або англо-, іспано-, франко-, німецькомовний тощо. Словом, будь-який, аби не від лукавого", - підкреслив нардеп.

"Сьогодні відрізати російський контент на рівні Закону – це не тільки про те, аби вибирати своє. Це ще й про те, щоби не вбивати своїх. Бо якщо ні – доводиться слухати російську какофонію в центрі Києва. І, на жаль не лише від підлітків", - додав він.

Раніше в соцмережах поширилося відео з підлітками, які слухали російську музику в центрі Києва, ігноруючи зауваження перехожих. Правоохоронці встановили їх особистості – ними виявилися двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини.

Поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП).