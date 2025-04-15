Інтерфакс-Україна
Події
19:42 15.04.2025

Пісторіус скептично ставиться до можливості постачання Україні Taurus

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Пісторіус скептично ставиться до можливості постачання Україні Taurus

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус скептично ставиться до можливості постачання Україні далекобійних ракет Taurus, передає Tagesschau.

"Я не знаю жодного європейського партнера з такою системою. Тому голосування - це інша справа", - сказав політик СДПН на партійному заході в Ганновері, натякаючи на заяву лідера ХДС Фрідріха Мерца про те, що він хоче поставити поставку в залежність від узгодження з європейськими партнерами", - йдеться у повідомленні Tagesschau.

Пісторіус також спростував твердження про те, що він завжди був за таку допомогу озброєнням: "Я ніколи цього не казав". Хоча, за його словами, є вагомі аргументи для постачання ракет Taurus, є також "багато вагомих аргументів проти". Лише частину можна обговорювати публічно.

За даними ЗМІ, Пісторіус збереже свою посаду в уряді Мерца.

Як повідомлялося, лідер ХДС Фрідріх Мерц підтримує постачання в Україну ракет Taurus. Нещодавно Мерц наголосив, що передача таких ракет має бути "узгоджена з партнерами".

Раніше влада Німеччини категорично відмовлялася від такої військової допомоги.

Україна отримувала далекобійні ракети тільки від Британії, Франції та США.

 

Теги: #пісторіус #німеччина #ракети

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