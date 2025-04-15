Байден 15 квітня виступить із першою публічною промовою після того, як покинув Білий дім - ЗМІ

46 президент США Джо Байден у вівторок увечері виступить із першою публічною промовою після того, як покинув Білий дім, повідомляє CNN.

"Колишній президент Джо Байден сьогодні ввечері виступить із програмною промовою на Конференції адвокатів, радників і представників інвалідів (ACRD) у Чикаго, штат Іллінойс. Ці зауваження стануть першими публічними заявами Байдена після відходу з посади в січні", - йдеться у повідомленні на сайті CNN .

Зазначається, що Байден, "вступить в одну з найзапекліших політичних боїв, розпочату президентом Дональдом Трампом . Перша велика публічна промова після президентства Байдена буде присвячена захисту соціального забезпечення, і вона відбудеться в той момент, коли багато демократів проводять національний день дій проти передбачуваних скорочень програми , а протести заплановані по всій країні".

Також зазначається, коло спілкування Байдена за останні три місяці суттєво звузилося. Лише кілька з найбільш відданих помічників Байдена залишилися поруч із ним — переважно ті, хто до останнього боровся за те, щоб він залишився у президентській гонці. Більшість часу він проводить удома в Делавері, зрідка приїжджаючи до офісу у Вашингтоні, повідомляє телеканал.