Інтерфакс-Україна
Події
18:07 07.08.2025

Трамп у четвер знову виступить з промовою

1 хв читати
Трамп у четвер знову виступить з промовою

Президент США Дональд Трамп виступить з промовою у Вашингтоні в четвер о 16:00 за місцевим часом (о 23:00 за Києвом), повідмляється на сайті американського парламентського видання "Roll Call".

При цьому зміст промови голови держави не уточнюється. "16:00 - Президент виголошує промови", - йдеться в повідомленні.

Трамп виступив з промовою приблизно у той самий час у середу. Промова була присвячена переважно інвестиціям американських компаній в локалізацію високотехнологічних виробництв.

На брифінгу після промови він заявив про високі шанси на проведення зустрічі з Володимиром Путіним за підсумками поїздки його спеціального посланця Стіва Віткоффа до Москви, але відзначив, що раніше вже розчаровувався у спілкуванні з російською стороною. При цьому Трамп не виключив запровадження додаткових санкцій проти Індії і повідомив, що розглядає перспективу запровадження санкцій проти КНР, щоб чинити тиск на РФ.

Теги: #промова #трамп #анонс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 07.08.2025
Трамп зустрінеться з Путіним лише в тому випадку, якщо той зустрінеться із Зеленським, – ЗМІ

Трамп зустрінеться з Путіним лише в тому випадку, якщо той зустрінеться із Зеленським, – ЗМІ

15:28 07.08.2025
Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом

Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом

15:10 07.08.2025
Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

14:54 07.08.2025
Трамп припустив, що Путін буде відкритий до переговорів в обмін на обговорення обміну територіями – ЗМІ

Трамп припустив, що Путін буде відкритий до переговорів в обмін на обговорення обміну територіями – ЗМІ

14:03 07.08.2025
Голова комітету Ради з інтеграції України до ЄС: Після закінчення ультиматуму Трампа серйозного тиску на РФ не буде

Голова комітету Ради з інтеграції України до ЄС: Після закінчення ультиматуму Трампа серйозного тиску на РФ не буде

11:10 07.08.2025
Москва інформує про домовленість щодо проведення найближчими днями зустрічі Трампа і Путіна

Москва інформує про домовленість щодо проведення найближчими днями зустрічі Трампа і Путіна

18:14 06.08.2025
Трамп поговорить із Зеленським у середу – ЗМІ

Трамп поговорить із Зеленським у середу – ЗМІ

00:05 06.08.2025
Трамп: завтра у нас зустріч з Росією

Трамп: завтра у нас зустріч з Росією

04:00 21.07.2025
У трьох районах Києві зафіксували виклик медиків - мер

У трьох районах Києві зафіксували виклик медиків - мер

18:51 15.04.2025
Байден 15 квітня виступить із першою публічною промовою після того, як покинув Білий дім - ЗМІ

Байден 15 квітня виступить із першою публічною промовою після того, як покинув Білий дім - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС, все для цього готово

Зеленський вдячний фон дер Ляєн за позицію щодо участі Європи в усіх процесах, які стосуються України

Президентка Єврокомісії обговорила із Зеленським кроки на шляху до укладення угоди про мир та членство України в ЄС

Трамп і Путін проведуть зустріч найближчим часом; обговорюється тристоронній саміт із Зеленським

Зеленський провів нараду щодо дипстрайків

ОСТАННЄ

Україна та Молдова мають разом відкрити перші переговорні кластери з ЄС, все для цього готово

Свириденко обговорила з главою МЗС Румунії євроінтеграцію, спільне військове виробництво та відбудову

Зеленський обговорив із головою МЗС Румунії безпекову ситуацію

Зеленський вдячний фон дер Ляєн за позицію щодо участі Європи в усіх процесах, які стосуються України

Майже половина ветеранів звільняються з роботи навіть за умови гідної зарплати – нардеп Тарасенко

Пасажиропотік через прикордонні переходи у Львівській області зріс на 40% з початку літа

Пріоритетами Міноборони на поточний рік є розвиток ОПК, покращення управління та цифровізація – Шмигаль

Зеленський обговорив з премʼєр-міністром Албанії підготовку до зустрічей на великих міжнародних майданчиках

Держава має впроваджувати масову культуру військової підготовки та всіляко підтримувати приватні ініціативи – співзасновник Backyard Camp

Понад 103 тис. вступників уже підтвердили свій вибір університету - Міносвіти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА