Трамп у четвер знову виступить з промовою

Президент США Дональд Трамп виступить з промовою у Вашингтоні в четвер о 16:00 за місцевим часом (о 23:00 за Києвом), повідмляється на сайті американського парламентського видання "Roll Call".

При цьому зміст промови голови держави не уточнюється. "16:00 - Президент виголошує промови", - йдеться в повідомленні.

Трамп виступив з промовою приблизно у той самий час у середу. Промова була присвячена переважно інвестиціям американських компаній в локалізацію високотехнологічних виробництв.

На брифінгу після промови він заявив про високі шанси на проведення зустрічі з Володимиром Путіним за підсумками поїздки його спеціального посланця Стіва Віткоффа до Москви, але відзначив, що раніше вже розчаровувався у спілкуванні з російською стороною. При цьому Трамп не виключив запровадження додаткових санкцій проти Індії і повідомив, що розглядає перспективу запровадження санкцій проти КНР, щоб чинити тиск на РФ.