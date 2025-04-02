Інтерфакс-Україна

Події

08:35 02.04.2025

Сенатор Корі Букер виголосив промову з критикою Трампа й Маска тривалістю понад добу

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Сенатор Корі Букер виголосив промову з критикою Трампа й Маска тривалістю понад добу

Сенатор Корі Букер побив рекорд Сенату, виголосивши 24-годинну промову на знак протесту проти Трампа і Маска, повідомила ABC у вівторок.

"Сенатор-демократ від Нью-Джерсі Корі Букер у вівторок ввечері побив рекорд, виголошуючи понад 24 години марафонської промови, протестуючи проти національної "кризи", яку, за його словами, створили президент Дональд Трамп та Ілон Маск", - повідомила ABC.

Промова Букера, яка розпочалася в понеділок увечері, тривала щонайменше 24 години і 19 хвилин, перевершивши о 19:19 за східним часом попередній рекорд, встановлений сенатором Стромом Термондом, який блокував Закон про громадянські права 1957 року протягом 24 годин і 18 хвилин.

Приблизно о 19:20 лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер перервав Букера, щоб повідомити йому, що він побив рекорд.

"Чи знаєте ви, як пишається вами ця фракція, чи знаєте ви, як пишається вами Америка?" запитав Шумер. Зал вибухнув оплесками, але Букер не відразу закінчив свою промову, а продовжив говорити. Промова Букера стосувалася широкого кола тем, включаючи російсько-українську війну, допомогу USAID в інших країнах, занепокоєння з приводу скорочення програми " Medicaid" та скорочення установ соціального забезпечення.

"Всього за 71 день президент Сполучених Штатів завдав стільки шкоди безпеці американців, фінансовій стабільності, основним засадам нашої демократії і навіть нашим прагненням як народу, нашим найвищим інституціям, почуттю загальної порядності", - цитує Букера ABC.

 

 

Теги: #рекорд #сенатор #сша #промова

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