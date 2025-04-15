Зеленський і Рютте відвідали шпиталь в Одесі, де відновлюються поранені бійці

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Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали один із медичних закладів Одеси, де відновлюються після поранень українські захисники й захисниці, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Лідери поспілкувалися з воїнами та медиками про умови лікування. Захисники України отримують тут усю необхідну допомогу після поранень, яких вони зазнали, виконуючи бойові завдання на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі, а також у Курській області. Глава держави подякував їм за службу й захист України, побажав якнайшвидшого одужання та відзначив орденами "За мужність" ІІ й ІІІ ступенів", - ідеться у повідомленні на сайті президента України.

Володимир Зеленський також висловив вдячність бойовим медикам і вручив їм ордени Богдана Хмельницького й княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаль "За військову службу Україні".

"Ви для нас – дуже важливі люди. Дякуємо за збереження всіх життів. Бережіть, будь ласка, себе. За кожну вашу хвилину, за кожну операцію, за весь ваш час із початку війни Україна вдячна вам", – сказав президент.

Марк Рютте також відзначив мужність українських лікарів та їхній внесок у порятунок життів захисників і захисниць.

"Ви присвячуєте цьому свій час, свої дні, тижні, роки. І ми це бачимо. Це надзвичайно важливо. І саме в цьому полягає різниця між Україною та Росією. Це різниця між диктатурою й демократією", – наголосив він.