З початку року на фронт поставлено 420 тис. дронів – АОЗ

420 тис. безпілотників поставлено на фронт від початку 2025 року, повідомляє Агенція оборонних закупівель (АОЗ) Міністерства оборони України у вівторок.

"Напрям БпЛА залишається серед ключових пріоритетів. Кожен дрон, що летить на ворога — це мінус один шанс для окупанта і плюс одна можливість зберегти життя українському воїну. Відтак цього року АОЗ вже законтрактовано 1,52 млн. БпЛА", - йдеться в повідомленні у Facebook АОЗ.