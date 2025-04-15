Минулої ночі збито 26 ворожих БпЛА, 19 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

Сили оборони України збили 26 ворожих БпЛА минулої ночі, 19 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 15 квітня (із 19.30 14 квітня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 (із Курської обл., — рф.) та 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що станом на 12.00 підтверджено збиття 26 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 19 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.