Інтерфакс-Україна
Події
13:21 15.04.2025

Минулої ночі збито 26 ворожих БпЛА, 19 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

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Минулої ночі збито 26 ворожих БпЛА, 19 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

Сили оборони України збили 26 ворожих БпЛА минулої ночі, 19 безпілотників-імітаторів не досягли своїх цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 15 квітня (із 19.30 14 квітня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 (із Курської обл., — рф.) та 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Повідомляється, що станом на 12.00 підтверджено збиття 26 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни. 19 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

 

Теги: #пс_зсу #бпла

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