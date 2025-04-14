DeepState повідомляє про вихід ворога до околиць с. Шевченко у Донецькій області

Окупаційна армія РФ проявляє високу активність у районі Великої Новосілки (Донецька обл.) де, зокрема, застосовує у штурмах бронетехніку, свідчать дані проєкту DeepState у понеділок.

"Останні дні ворог дуже активний на ділянці та масово застосовує техніку. Тільки за 13 квітня в штурмових діях було залучено щонайменше 20 одиниць ОВТ (озброєння та військова техніка – ІФ-У) та 41 мотоцикл. Основний удар припадає між Привільним та Бурлацьким. Останнє село на пару хат і з малою кількістю укриттів, але там періодично фіксуються групи противника", - ідеться у повідомленні у телеграм-каналі.

За даними Deepstate, у неділю танк армії РФ був помічений на околицях с. Шевченко.

"Вчора кацапський танк виїхав на околиці Шевченка та підірвався. В основному кацап застосовує техніку для підтримки піхоти чи її десантування у кількості 1-3 ОВТ, але бувають і великі колони", - інформує проєкт.