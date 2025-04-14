Інтерфакс-Україна
Події
20:25 14.04.2025

Велика Британія перерахувала Україні 752 млн фунтів у межах ініціативи ERA – Шмигаль

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Велика Британія перерахувала Україні 752 млн фунтів у межах ініціативи ERA – Шмигаль

Велика Британія перерахувала України другий транш у 752 млн фунтів стерлінгів (EUR 873 млн) у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ці кошти, забезпечені доходами від заморожених російських активів, будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності України", - написав прем'єр у Телеграмі.

Шмигаль уточнив, що перший транш на таку ж суму надійшов в Україну у березні, загалом Велика Британія виплатить Україні 2,26 млрд фунтів стерлінгів (EUR 2,62 млрд) в рамках цього механізму.

"Вдячний Уряду Великої Британії та нашим партнерам з G7 за чітку і послідовну позицію ‐ російські кошти повинні працювати на Україну. Спільно з партнерами проводимо системну роботу над тим, щоб всі кошти рф були конфісковані і передані нашій державі", - наголосив Шмигаль.

Як повідомлялось, на початку квітня Європейський Союз перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA.

 

Теги: #era #шмигаль #велика_британія

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