Київська влада просить релігійні громади обмежити проведення масових великодніх богослужінь

Міська влада Києва звернулась до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових великодніх богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських медіа та через інтернет, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Також з огляду на підвищений ризик ворожих атак Департамент закликав керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь. Зокрема, поінформувати громаду про порядок дій у випадку повітряної тривоги та підготувати інформацію про найближчі укриття", - вказується у повідомленні.

Окремо відзначається, що на Великдень у столиці не планують змінювати час комендантської години. Вона діятиме, як завжди, з 00:00 до 05:00.

Також у Києві на час проведення у 2025 році поминальних днів організують перевезення до міських кладовищ. Детальний перелік маршрутів опублікований на Офіційному порталі Києва.

Християни західного і східного обрядів цього року святкують Великдень 20 квітня.