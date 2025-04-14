Інтерфакс-Україна
Події
18:41 14.04.2025

Київська влада просить релігійні громади обмежити проведення масових великодніх богослужінь

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Міська влада Києва звернулась до керівників релігійних громад із проханням обмежити проведення масових великодніх богослужінь і максимально забезпечити онлайн-трансляції з культових споруд на українських медіа та через інтернет, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Також з огляду на підвищений ризик ворожих атак Департамент закликав керівників релігійних громад вжити необхідних заходів безпеки під час святкових богослужінь. Зокрема, поінформувати громаду про порядок дій у випадку повітряної тривоги та підготувати інформацію про найближчі укриття", - вказується у повідомленні.

Окремо відзначається, що на Великдень у столиці не планують змінювати час комендантської години. Вона діятиме, як завжди, з 00:00 до 05:00.

Також у Києві на час проведення у 2025 році поминальних днів організують перевезення до міських кладовищ. Детальний перелік маршрутів опублікований на Офіційному порталі Києва.

Християни західного і східного обрядів цього року святкують Великдень 20 квітня.

Теги: #кмда #релігійні_громади

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