Юний борець із Сум допоміг постраждалим врятуватись із заблокованого внаслідок ракетної атаки автобуса

Юний вихованець дитячої-юнацької спортивної школи з вільної боротьби "Факел" 13-річний Кіріл Ілляшенко допоміг врятувати людей з палаючого автобуса після ракетного удару російських окупаційних військ по Сумах у неділю, 13 квітня, повідомила Сумська загальноосвітня школа №4.

"Через влучання ворожих ракет загорівся рейсовий автобус, в якому знаходився учень Сумської ЗОШ №4 та вихованець дитячої юнацької школи "Факел" з вільної боротьби Кіріл Ілляшенко зі своєю мамою Мариною. Коли стався вибух, двері автобуса були заблоковані", - йдеться у повідомленні школи у фейсбуці.

Як повідомляється, 13-річний хлопчина, не розгубився: "не зважаючи на осколкові поранення голови, своїм ударом розбив скло, вистрибнув та розблокував вхідні двері, врятувавши людей, які знаходилися поруч".

Виконувач обов'язків міського голови Сум та секретар Сумської міської ради Артем Кобзар в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив, що підліток отримав три осколкові поранення голови. "Один уламок лікарі видалили, ще два залишилися на місці, бо засіли дуже глибоко", - повідомив Кобзар.

Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту висловив своє захоплення та гордість подвигом юного спортсмена.