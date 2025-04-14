Інтерфакс-Україна
Події
10:36 14.04.2025

Путін витратив на війну $1 трлн за три роки повномасштабного вторгнення - Зеленський

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Путін витратив на війну $1 трлн за три роки повномасштабного вторгнення - Зеленський

За три роки повномасштабного вторгнення Володимир Путін витратив $1 трлн на фінансування війни і інтересанти, які доєднались до війни, не захочуть зупинятися, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Три країни вже втягнуті в цю війну. І будуть залучені інші. Або буде залучено більше військ з цих країн, якщо цю війну не зупинити. У цій війні сьогодні беруть участь інтересанти. На цьому почали заробляти гроші північнокорейці, китайці, іранці. І коли війна триває, і витрачаються мільярди, а Путін вже витратив 1 трильйон за три роки війни, більше 1 трильйона доларів на цю війну, то ці країни не захочуть зупинятися", - сказав Зеленський в інтерв'ю для CBS News.

Президент зауважив, що сьогодні заводи Путіна працюють на 100%.

"Ризикуючи всією Європою, Путін вже виробляє стільки зброї, скільки в усій Європі. Амбіції Путіна - захопити нас. Але всі в світі знають. Всі знають про війну і про історичні війни. Якщо ми її не зупинимо, вона буде продовжуватися", - зауважив Зеленський.

Теги: #путін #витрати #війна

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