Інтерфакс-Україна
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09:35 14.04.2025

Мерц висловився за постачання Німеччиною ракет Taurus Україні

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Мерц висловився за постачання Німеччиною ракет Taurus Україні

Лідер блоку ХДС/ХСС, який переміг на німецьких парламентських виборах, кандидат на посаду канцлера ФРН Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина має постачати Україні ракети великої дальності Taurus.

"Я завжди говорив, що зробив би це, але тільки за погодження з європейськими партнерами", - заявив він в ефірі телеканалу ARD.

За його словами, "Сполучені Штати постачають, Франція постачає, Велика Британія постачає, ми теж мали постачати".

Майбутній німецький канцлер вважає, що поставки мають пройти погодження і, якщо це буде зроблено, "Німеччина має взяти участь у них".

Перед виборами 23 лютого Мерц заявляв про намір змінити політику Берліна щодо поставок Збройним силам України далекобійних ракет Taurus.

Дальність дії ракет Taurus становить близько 500 км за певних умов.

Теги: #taurus #мерц

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