Інтерфакс-Україна
Події
08:49 14.04.2025

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранений

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Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є поранений

Російські війська за добу здійснили 461 обстріл по 12 населеним пунктам Запорізької області, є поранений, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"42-річний чоловік поранений внаслідок атаки росіян по Запорізькому району. Загалом упродовж доби окупанти завдали 461 удар по 12 населених пунктах Запорізької області", - сказано в телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 23 авіаційних удари по Степногірську, Камʼянському, Павлівці, Гуляйполю, Щербаках, Червоному, Малинівці, а 299 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 8 обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Новоданилівку, Щербаки та Новодарівку, а 131 артудар завдано по території Біленького, Кам'янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Крім того, надійшло 4 повідомлення про пошкодження будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури.

 

 

Теги: #запорізька #обстріли

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