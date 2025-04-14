Трамп відреагував на удар по Сумах

Президент США Дональд Трамп відреагував на ракетний удар РФ по Сумах, назвавши його "жахливим" та "помилкою РФ", передає CNN.

"І мені сказали, що вони зробили помилку. Але я вважаю, що це жахливо. Я вважаю, що вся війна – це жахливо", – сказав президент США.

На уточнююче питання щодо того, що означає, що вони "зробили помилку", Трамп не відповів та попросив журналіста "запитати у них".

"Вони помилилися. Послухайте, запитаєте їх. Це війна Байдена. Це не моя війна. Я тут дуже короткий проміжок часу. Це війна, яка була за Байдена", – додав він