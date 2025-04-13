Українські зброярі створили новий гранатомет

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Міноборони допустило до використання у Збройних силах України (ЗСУ) автоматичний гранатомет AGL-53 калібру 40 мм, повідомила пресслужба ОСУВ "Хортиця".

"Міноборони допустило до використання у ЗСУ автоматичний гранатомет AGL-53 калібру 40 мм. Його можна встановлювати на бойові машини, легкий транспорт або використовувати з триногою як піхотну зброю", - йдеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця" у телеграм у неділю.

Повідомляється, що AGL-53 перевершує радянський АГС-17 за точністю, дальністю та ергономікою. Використовує боєприпаси 40×53 мм – стандарт НАТО. Вітчизняні підприємства вже освоїли виробництво різних гранатометів під 40-мм боєприпаси.

У ОСУВ "Хортиця" також зазначили, що наразі українська "оборонка" нарощує темпи виробництва мінометів 60, 82, 120 мм, штурмових гвинтівок 5.56 мм, снайперських та антиматеріальні гвинтівок, пістолетів та пістолетів-кулеметів.