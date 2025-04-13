Умєров про Суми: Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона, негайно

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Україні потрібна додаткова протиповітряна оборона, негайно, наголосив міністр оборони України Рустем Умєров, реагуючи на трагедію в Сумах.

"Суми. Терористичний удар росії по мирному українському місту. Сьогодні зранку росія вдарила балістикою по центру Сум. Загиблі та постраждалі мирні люди. (…) Світ має реагувати. Життя українців залежать від рішучості союзників. Нам потрібна додаткова протиповітряна оборона — негайно", наголосив він у телеграм-каналі у неділю.

За словами міністра, паралельно має тривати робота над "реальними, дієвими гарантіями безпеки для України та наших громадян".

"Сильні, консолідовані дії здатні зупинити російського агресора", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, за попередніми даними в результаті ворожого ракетного удару загинули 21 мирний мешканець, отримали поранення 34, серед них п'ятеро дітей.