Відомо про 21 загиблого та 34 поранених в Сумах, з них п'ятеро дітей - прокуратура

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Кількість поранених внаслідок ракетного удару по центру Сум збільшилась до 34 людей, серед них п'ятеро дітей, відомо про 21 загиблого, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 13 квітня 2025 року близько 10:15 год окупанти завдали двох ракетних ударів по центру міста Суми. Унаслідок атаки ворога станом на 12:00 год відомо про 21 загиблу людину, 34 поранених, з них 5 дітей", - йдеться у повідомленні облпрокуратури у неділю.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.