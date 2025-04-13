Інтерфакс-Україна
Події
12:16 13.04.2025

Відомо про 21 загиблого та 34 поранених в Сумах, з них п'ятеро дітей - прокуратура

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Відомо про 21 загиблого та 34 поранених в Сумах, з них п'ятеро дітей - прокуратура
Фото: https://t.me/prokuraturasumy/4140

Кількість поранених внаслідок ракетного удару по центру Сум збільшилась до 34 людей, серед них п'ятеро дітей, відомо про 21 загиблого, повідомила обласна прокуратура.

"За даними слідства, 13 квітня 2025 року близько 10:15 год окупанти завдали двох ракетних ударів по центру міста Суми. Унаслідок атаки ворога станом на 12:00 год відомо про 21 загиблу людину, 34 поранених, з них 5 дітей", - йдеться у повідомленні облпрокуратури у неділю.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Теги: #поранені #загиблі #ракетний_удар #суми

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