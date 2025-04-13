12:16 13.04.2025
Відомо про 21 загиблого та 34 поранених в Сумах, з них п'ятеро дітей - прокуратура
Фото: https://t.me/prokuraturasumy/4140
Кількість поранених внаслідок ракетного удару по центру Сум збільшилась до 34 людей, серед них п'ятеро дітей, відомо про 21 загиблого, повідомила обласна прокуратура.
"За даними слідства, 13 квітня 2025 року близько 10:15 год окупанти завдали двох ракетних ударів по центру міста Суми. Унаслідок атаки ворога станом на 12:00 год відомо про 21 загиблу людину, 34 поранених, з них 5 дітей", - йдеться у повідомленні облпрокуратури у неділю.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.