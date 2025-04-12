Трамп звільнив електроніку, виробленув КНР від тарифів

Смартфони та комп'ютери, вироблені в КНР, звільненили від останніх тарифів Трампа, повідомляє CNN, посилаючись на офіційні джерела, зокрема – на Митну та Прикордонну служби США.

"Серед звільнених товарів - смартфони, комп'ютерні монітори та різні електронні деталі. Згідно з повідомленням, виняток поширюється на товари, що ввозяться в США або вивозяться зі складів вже 5 квітня", - повідомляє CNN.

Цей крок був зроблений після того, як адміністрація Трампа запровадила мінімальну тарифну ставку в 145% на китайські товари, що імпортуються до США. Тарифи матимуть значний вплив на таких технологічних гігантів, як Apple, які виробляють iPhone та інші товари в Китаї. За оцінками Wedbush Securities, близько 90% виробництва і збірки iPhone компанії Apple базується в Китаї. За оцінками Counterpoint Research, фірми, яка відстежує світові поставки смартфонів, Apple має до шести тижнів запасів у Сполучених Штатах. Очікується, що після того, як ці запаси закінчаться, ціни на них зростуть.

Президент Дональд Трамп заявив журналістам у п'ятницю на борту літака Air Force One, що можливі винятки з його всеосяжних тарифів.

"Може бути кілька винятків зі зрозумілих причин, але я б сказав, що 10% - це мінімум", - сказав Трамп.

Білий дім не відповів на запит CNN щодо коментарів.

"Економісти попереджають, що вартість тарифів в кінцевому підсумку може бути перекладена на споживача. Цей страх змусив багатьох американців поспішати купувати дорогі товари, такі як автомобілі та електроніка, оскільки споживчі настрої впали до рекордно низького рівня", - пише CNN.

Джерело: https://edition.cnn.com/2025/04/12/tech/trump-electronics-china-tariffs?Date=20250412&Profile=cnni&utm_content=1744466690&utm_medium=social&utm_source=twitter&fbclid=IwY2xjawJnZg5leHRuA2FlbQIxMAABHuXoheWql-e5xy9ZPo7bc7Uiv24rNGBJm_IcVO9S6xR6iDNa9ZKJ1hX6WMMO_aem_ZZHDIB4rrX7bK0uLfB4wOQ