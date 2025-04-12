Інтерфакс-Україна
Події
18:43 12.04.2025

Трамп звільнив електроніку, виробленув КНР від тарифів

2 хв читати

Смартфони та комп'ютери, вироблені в КНР, звільненили від останніх тарифів Трампа, повідомляє CNN, посилаючись на офіційні джерела, зокрема – на Митну та Прикордонну служби США.

"Серед звільнених товарів - смартфони, комп'ютерні монітори та різні електронні деталі. Згідно з повідомленням, виняток поширюється на товари, що ввозяться в США або вивозяться зі складів вже 5 квітня", - повідомляє CNN.

Цей крок був зроблений після того, як адміністрація Трампа запровадила мінімальну тарифну ставку в 145% на китайські товари, що імпортуються до США. Тарифи матимуть значний вплив на таких технологічних гігантів, як Apple, які виробляють iPhone та інші товари в Китаї. За оцінками Wedbush Securities, близько 90% виробництва і збірки iPhone компанії Apple базується в Китаї. За оцінками Counterpoint Research, фірми, яка відстежує світові поставки смартфонів, Apple має до шести тижнів запасів у Сполучених Штатах. Очікується, що після того, як ці запаси закінчаться, ціни на них зростуть.

Президент Дональд Трамп заявив журналістам у п'ятницю на борту літака Air Force One, що можливі винятки з його всеосяжних тарифів.

"Може бути кілька винятків зі зрозумілих причин, але я б сказав, що 10% - це мінімум", - сказав Трамп.

Білий дім не відповів на запит CNN щодо коментарів.

"Економісти попереджають, що вартість тарифів в кінцевому підсумку може бути перекладена на споживача. Цей страх змусив багатьох американців поспішати купувати дорогі товари, такі як автомобілі та електроніка, оскільки споживчі настрої впали до рекордно низького рівня", - пише CNN.

Джерело: https://edition.cnn.com/2025/04/12/tech/trump-electronics-china-tariffs?Date=20250412&Profile=cnni&utm_content=1744466690&utm_medium=social&utm_source=twitter&fbclid=IwY2xjawJnZg5leHRuA2FlbQIxMAABHuXoheWql-e5xy9ZPo7bc7Uiv24rNGBJm_IcVO9S6xR6iDNa9ZKJ1hX6WMMO_aem_ZZHDIB4rrX7bK0uLfB4wOQ

Теги: #електроніка #тарифи #сша #кнр #санкції

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 12.04.2025
Трамп звільнив електроніку, вироблену в КНР, від тарифів

Трамп звільнив електроніку, вироблену в КНР, від тарифів

17:42 12.04.2025
У Тегерані заявляють, що домовилися зі США продовжити наступного тижня переговори щодо атому

У Тегерані заявляють, що домовилися зі США продовжити наступного тижня переговори щодо атому

15:52 12.04.2025
США не поїдуть на зустріч G20 до Південної Африки – Трамп

США не поїдуть на зустріч G20 до Південної Африки – Трамп

12:36 12.04.2025
Зеленський ввів у дію санкції проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та бізнесмена Поліщука

Зеленський ввів у дію санкції проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та бізнесмена Поліщука

08:49 12.04.2025
Трамп: США можуть встановлювати тарифи на власний розсуд, вони самі вирішують чи співпрацювати з нами

Трамп: США можуть встановлювати тарифи на власний розсуд, вони самі вирішують чи співпрацювати з нами

08:18 12.04.2025
Трамп не виключає винятків з базового 10% тарифу

Трамп не виключає винятків з базового 10% тарифу

07:01 12.04.2025
Тайвань провів перші тарифні переговори з США - ЗМІ

Тайвань провів перші тарифні переговори з США - ЗМІ

18:03 11.04.2025
Зеленський: маємо інформацію, що щонайменше кількасот громадян КНР воюють у складі окупаційних сил РФ

Зеленський: маємо інформацію, що щонайменше кількасот громадян КНР воюють у складі окупаційних сил РФ

16:52 11.04.2025
Зеленський ввів у дію санкції проти пропагандистів і "тіньового флоту" РФ

Зеленський ввів у дію санкції проти пропагандистів і "тіньового флоту" РФ

09:48 11.04.2025
Україна готова надати державам ЄС дані про зв’язок підсанкційних осіб і компаній з фінансуванням війни

Україна готова надати державам ЄС дані про зв’язок підсанкційних осіб і компаній з фінансуванням війни

ВАЖЛИВЕ

26-річний Павло Іванов загинув 12 квітня, виконуючи бойове завдання на F-16

Зеленський ввів у дію санкції проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та бізнесмена Поліщука

Збито 56 із 88 ворожих БпЛА, ще 24 – локаційно втрачені

Унаслідок ворожої атаки на Київ постраждали троє людей, виникли масштабні пожежі

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 128 одиниць техніки

ОСТАННЄ

Зеленський присвоїв пілоту F-16 Павлу Іванову звання Герой України посмертно

У Києві рятувальники продовжують роботи на місці нічної атаки РФ

Шмигаль привітав єврейську громаду з початком Песаха

Ворожий дрон атакував автомобіль волонтерів на Херсонщині: одна людина загинула, ще двоє – поранені

Плани з демонтажу зруйнованого реактора ЧАЕС доведеться відкласти через пошкодження арки НБК ворожим дроном - глава Міндовкілля

Сибіга поінформував генсека ОБСЄ про порушення Росією енергетичного перемир'я

Глава Міндовкілля анонсувала відкриття ще однієї сонячної електростанції в Чорнобилі влітку

В Ужгороді відкрився McDonald’s з цілодобовим McDrive

Знешкоджено російську ФАБ-500, яка не розірвалася в передмісті Харкова

Чистий притік в Україну за тиждень склав 22 тис.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА