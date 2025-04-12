Інтерфакс-Україна
Події
08:49 12.04.2025

Трамп: США можуть встановлювати тарифи на власний розсуд, вони самі вирішують чи співпрацювати з нами

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Трамп: США можуть встановлювати тарифи на власний розсуд, вони самі вирішують чи співпрацювати з нами

Сполучені Штати можуть встановлювати митні тарифи на власний розсуд, але прагнуть діяти справедливо, заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force One у суботу.

За його словами, США можуть встановити тариф, а партнери можуть або погодитися його сплатити, або відмовитися від співпраці: "І зрештою, знаєте, ми, по суті, можемо робити те, що хочемо. Але ми хочемо бути справедливими. Ми можемо встановити тариф або зробити це іншими способами, але це здається доречним", – зазначив Трамп.

Він додав, що компанії мають вибір: "Вони можуть його заплатити, можуть спробувати домовитися, або не платити. Вони можуть просто сказати: "Ми не можемо мати з ними справу". Якщо вони вважають, що тариф надто високий — їм не обов’язково з нами працювати. Хоча я не думаю, що хтось так подумає", – підсумував він.

 

 

 

 

Теги: #трамп #співпраця #сша #тарифи

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