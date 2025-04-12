Інтерфакс-Україна
Події
15:52 12.04.2025

США не поїдуть на зустріч G20 до Південної Африки – Трамп

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США не поїдуть на зустріч G20 до Південної Африки – Трамп

США не братимуть участь у засіданні G20 у Південно-Африканській республіці, заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, звинувативши ПАР у "конфіскації землі та геноциді".

"Як можна було очікувати, що ми поїдемо до Південної Африки на дуже важливу зустріч G20, коли конфіскація землі та геноцид є основною темою розмови? Вони забирають землю білих фермерів, а потім вбивають їх та їхні родини. ЗМІ відмовляються повідомляти про це", - написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він також дододав, що США "призупинили всі внески до Південної Африки".

Теги: #g20 #пар #сша

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