Чистий притік в Україну за тиждень склав 22 тис.

Пасажиропотік на в’їзд через український кордон в шостий тиждень весни з 5 по 11 квітня із завершенням шкільних канікул залишився на рівні попереднього тижня – 488 тис., а чистий притік зменшився з 40 тис. до 22 тис., свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook.

Згідно із ними, потік на в’їзд зменшився на 3,4% – з 264 тис. до 255 тис., тоді як на виїзд виріс на 4% – з 224 тис. до 233 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску на цьому тижні, зросла зі 122 тис. до 127 тис, тоді як потік машин із гуманітарними вантажами навпаки зменшився з 546 до 625.

Як вказує Держприкордонслужба, цієї суботи станом на 12:00 черга на виїзд на кордоні із Польщею була тільки на пункті пропуску (ПП) "Устилуг" – 20 легкових авто, на кордон зі Словаччиною на ПП "Ужгород" та "Малий Березний" – відповідно 25 та 10 авто, тоді як на кордоні із Угорщиною на ПП "Тиса" та "Вилок" – відповідно 15 та 10 авто.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього тижня 2025 року трохи вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 238 тис. та в'їхало 234 тис. людей, потік машин становив 116 тис. Але торік Великдень святкували в залежності 31 березня (західного обряду) та 5 травня (східного обряду), тоді як в цьому році святкування приходиться на один день – 20 квітня, і перед ним очікується зростання пасажиропотоку.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни воно досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як за третій - на 187 тис., а з початку четвертого зафіксований невеликий чистий притік 3 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у січневому інфляційному звіті оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 20 березня 2025 року оцінювалась в 6,373 млн, а загалом у світі - у 6,933 млн, що на 26 тис. більше, ніж на 19 лютого.

У самій Україні, за останніми даними ООН, 3,665 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у тому числі приблизно 160 тис. осіб перемістили з прифронтових районів на сході та півдні в період із травня по жовтень 2024 року у зв'язку з активізацією бойових дій.