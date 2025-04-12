Інтерфакс-Україна
Події
13:52 12.04.2025

Дві людини дістали поранень через удар по медзакладу в Херсоні

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Два працівники дістали поранень унаслідок ворожого удару по медичному закладу у Херсоні, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Вранці під обстріл потрапив один з медзакладів. Внаслідок артилерійського удару пошкоджено стіни та вибито вікна у приміщенні. Пацієнти та медичний персонал вчасно спустилися в укриття, тож ніхто з них не постраждав. Поранення отримали двоє чоловіків — працівники будівельної компанії, які саме виконували ремонтні роботи на території лікарні", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

За його словами, Над ліквідацією наслідків ворожої атаки вже працюють працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.

Теги: #удар #херсон #медзаклад

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