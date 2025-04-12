Дві людини дістали поранень через удар по медзакладу в Херсоні

Два працівники дістали поранень унаслідок ворожого удару по медичному закладу у Херсоні, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

"Вранці під обстріл потрапив один з медзакладів. Внаслідок артилерійського удару пошкоджено стіни та вибито вікна у приміщенні. Пацієнти та медичний персонал вчасно спустилися в укриття, тож ніхто з них не постраждав. Поранення отримали двоє чоловіків — працівники будівельної компанії, які саме виконували ремонтні роботи на території лікарні", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

За його словами, Над ліквідацією наслідків ворожої атаки вже працюють працівники Херсонської обласної комунальної аварійно-рятувальної служби.