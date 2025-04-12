У найближчі дві доби в Україні потеплішає, переважно без опадів

У неділю, 13 квітня, в Україні переважно без опадів, лише вночі на південному сході країни місцями невеликий мокрий сніг, вночі та вранці місцями тумани, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°; температура вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°. В Карпатах без опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла.

У Києві 13 квітня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°; температура вдень 13-15° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 квітня найвища температура вдень була 25,6° в 1972р., найнижча вночі -4,7° морозу в 1923р.

У понеділок, 14 квітня, без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий дощ, подекуди гроза. Вночі та вранці у південній частині місцями тумани.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах, більшості північних, Хмельницькій та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім західних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла.

В Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.

У Києві 14 квітня без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.Температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17°.