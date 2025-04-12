Інтерфакс-Україна
Події
13:34 12.04.2025

У найближчі дві доби в Україні потеплішає, переважно без опадів

1 хв читати
У найближчі дві доби в Україні потеплішає, переважно без опадів

У неділю, 13 квітня, в Україні переважно без опадів, лише вночі на південному сході країни місцями невеликий мокрий сніг, вночі та вранці місцями тумани, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°; температура вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°. В Карпатах без опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень 6-11° тепла.

У Києві 13 квітня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-2°; температура вдень 13-15° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 13 квітня найвища температура вдень була 25,6° в 1972р., найнижча вночі -4,7° морозу в 1923р.

У понеділок, 14 квітня, без опадів, лише вдень у західних областях місцями невеликий дощ, подекуди гроза. Вночі та вранці у південній частині місцями тумани.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у Карпатах, більшості північних, Хмельницькій та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім західних областей, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла.

В Карпатах вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ; температура вночі 0-5° морозу, вдень 8-13° тепла.

У Києві 14 квітня без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с.Температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17°.

Теги: #потепління #прогноз_погоди #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:15 11.04.2025
У суботу в частині України невеликий дощ, вночі заморозки, вдень потеплішає до 7-12°

У суботу в частині України невеликий дощ, вночі заморозки, вдень потеплішає до 7-12°

13:14 10.04.2025
Друга декада квітня в Україні розпочнеться мокрим снігом, місцями з дощем, вночі заморозки

Друга декада квітня в Україні розпочнеться мокрим снігом, місцями з дощем, вночі заморозки

12:11 10.04.2025
Весняна температура в межах 13-17°С очікується в Україні з 15 квітня

Весняна температура в межах 13-17°С очікується в Україні з 15 квітня

12:56 08.04.2025
Прохолодна з нічними заморозками погода очікується в Україні у найближчі дні

Прохолодна з нічними заморозками погода очікується в Україні у найближчі дні

13:59 07.04.2025
Найближчими днями в більшості областей України невеликий мокрий сніг, місцями ожеледиця, вночі заморозки

Найближчими днями в більшості областей України невеликий мокрий сніг, місцями ожеледиця, вночі заморозки

14:06 05.04.2025
В Україні в найближчі дві доби дощі з мокрим снігом

В Україні в найближчі дві доби дощі з мокрим снігом

14:23 04.04.2025
Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

13:49 04.04.2025
В Україні на вихідних дощі та мокрий сніг – Укргідрометцентр

В Україні на вихідних дощі та мокрий сніг – Укргідрометцентр

13:33 03.04.2025
В Україні в п'ятницю переважно без опадів, вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°

В Україні в п'ятницю переважно без опадів, вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°

13:17 03.04.2025
Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

Укргідрометцентр попереджає про холодну погоду з мокрим снігом, що насувається на Україну 6-10 квітня

ВАЖЛИВЕ

Зеленський ввів у дію санкції проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та бізнесмена Поліщука

Збито 56 із 88 ворожих БпЛА, ще 24 – локаційно втрачені

Унаслідок ворожої атаки на Київ постраждали троє людей, виникли масштабні пожежі

Окупанти за добу втратили 1240 осіб та 128 одиниць техніки

У Києві через атаку БПЛА виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах — Кличко

ОСТАННЄ

Дві людини дістали поранень через удар по медзакладу в Херсоні

Глава Міндовкілля та посол Іспанії відкрили в Чорнобильській зоні відчуження сонячну електростанцію

Опитані у "Києві Цифровому" підтримали перейменування 10 вулиць

Мінкультури: Через війну втрати людського потенціалу у сфері культури сягають 20–30%

Міносвіти оновило ліцензійні обсяги у сфері вищої освіти

Кабмін затвердив механізм фінансування розширеного переліку безоплатних медпослуг ветеранам на рівні первинної меддопомоги

УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від російської атаки БпЛА в Києві

Представники України на "Євробаченні-2025" Ziferblat не отримали візу до Великої Британії і скасували виступ у Манчестері

Зеленський ввів у дію санкції проти ексголови Нацбанку Арбузова, екснардепа Клюєва та бізнесмена Поліщука

На Донеччині одна людина загинула, четверо дістали поранень через ворожі обстріли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА