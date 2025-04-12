Мінкультури: Через війну втрати людського потенціалу у сфері культури сягають 20–30%

Міністерство культури та стратегічних комунікацій заявляє, що через війну втрати людського потенціалу у сфері культури сягають 20–30%.

"Перша заступниця міністра зауважила, що втрати людського потенціалу у сфері культури сягають 20–30%. Частина фахівців виїхала за кордон, частина — переміщена в межах країни, також є проблеми з фінансуванням із місцевих бюджетів. Це ставить під загрозу саму сферу культури, тому дуже важливо підтримувати цю галузь як частину національної ідентичності й системи безпеки", - йдеться у повідомленні міністерства по результату участі першої заступниці міністра культури та стратегічних комунікацій Галини Григоренко у міжнародна конференція в рамках європейського культурного проєкту "UREHERIT. Архітектори для спадщини в Україні: відтворення ідентичності та пам’яті".

За її словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна системно документує втрати культурної спадщини, евакуйовує музейні колекції та фіксує пошкодження.

"Культурні об’єкти як символи національної ідентичності стали однією з основних мішеней агресора. Найбільше страждають музеї, театри й бібліотеки на сході України, ближче до лінії фронту, унаслідок чого мешканці часто взагалі не мають доступу до культурних послуг Незважаючи на це, люди залишаються в цих регіонах і продовжують опір", - додала вона.