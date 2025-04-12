УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від російської атаки БпЛА в Києві

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста ( УЧХ) розгорнув пункт допомоги на локації, постраждалої від російської атаки БпЛА у Києві.

"Сьогодні вранці після чергової ракетної атаки на Київ, загін швидкого реагування Національного комітету Українського Червоного Хреста оперативно прибув на місце надзвичайної ситуації у Святошинському районі столиці", - повідомив УЧХ у суботу у Фейсбуці.

Волонтери розгорнули пункт допомоги, де постраждалі та рятувальники можуть отримати першу медичну та психологічну підтримку, а також зігрітися та випити чаю.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Як повідомлялось, у ніч на 12 квітня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії. Внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів щонайменше троє постраждалих, у місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, у Святошинському районі виникла пожежа площею 1500 кв. м у складській будівлі. На іншій локації, на території промислового підприємства, зайнялися ще дві складські будівлі — на площах 1000 та 150 кв. м.

Пожежі ліквідовано.

У Дарницькому районі уламки ворожого БпЛА впали на територію, суміжну з передмістям Києва. Внаслідок цього повністю зруйновано приватний житловий будинок.