Пожежі унаслідок атаки БпЛА на Київ ліквідовані

Пожежі, що виникли внаслідок влучання російських БпЛА у Святошинському районі Києва, ліквідовані, повідомляє у суботу Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Київ: пожежі у Святошинському районі – ліквідовано! Нагадуємо, що сьогодні вночі ворог знову атакував Київ. Внаслідок ворожого обстрілу в Святошинському районі за двома адресами сталися пожежі та руйнування. Наразі всі пожежі ліквідовано", - ідеться у повідомленні відомства в Телеграмі.

Як повідомлялось, у ніч на 12 квітня Київ зазнав чергової повітряної атаки з боку Росії, внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів у місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури та щонайменше троє постраждалих, у Святошинському районі виникла пожежа площею 1500 кв. м у складській будівлі. На іншій локації, на території промислового підприємства, зайнялися ще дві складські будівлі — на площах 1000 та 150 кв. м. У Дарницькому районі уламки ворожого БпЛА впали на територію, суміжну з передмістям Києва. Внаслідок цього повністю зруйновано приватний житловий будинок.