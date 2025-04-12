Комітет нацбезпеки підтримав у 1-му читанні законопроєкт, якій включає Мінцифри до сектору оборони - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав у першому читанні законопроєкт №13141, який включає Міністерство цифрової трансформації України до складу сектору безпеки та оборони, повідомила член комітету Ірина Фріз ("Європейська солідарність").

"Законопроєкт №13141 передбачає не просто включення Мінцифри до сектору безпеки і оборони та надання йому повноважень у сфері розробки військових технологій, робототехніки й навіть озброєння, а й наділяє Мінцифри не властивими функціями",- сказала Фріз агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами народного депутата, підтримали законопроєкт 10 членів комітету з фракції "Слуга народу".

На думку Фріз, Мінцифри, яке не має прямого стосунку до Збройних сил України, хочуть наділити повноваженнями, які за законом належать Міноборони. За її словами, МОУ вже має відповідні фахові та бойові підрозділи, які займаються цифровізацією, інноваціями та робототехнікою й підконтрольні сектору оборони.

Фріз наголосила, що законопроєкт послаблює вертикаль управління сектором оборони.

"Новий підхід розмиває відповідальність, створює дублювання функцій, і замість ефективності — отримаємо хаос у прийнятті рішень. В умовах війни такі ініціативи не просто небезпечні — вони ризикують дезорганізувати управління оборонною сферою в критичний момент", - зазначила Фріз.

Вона додала, що Міністерство оборони, Служба безпеки України не підтримали законопроєкт, а головне науково-експертне управління апарату Верховної Ради висловило до нього суттєві зауваження.

Як повідомлялось, урядовий законопроєкт № 13141 про внесення змін до закону "Про національну безпеку України" щодо діяльності органів, які входять до складу сектору безпеки та оборони зареєстровано у Верховній Раді 28 березня.

Законопроєкт визначає основні повноваження Мінцифри у секторі безпеки та оборони. Серед завдань міністерства - визначення пріоритетних напрямів розвитку робототехніки, роботизації, безпілотних систем та інших інноваційних технологій для потреб оборони, зокрема технологій подвійного та військового призначення, а також забезпечення нормативно-правового регулювання, розроблення та організація виконання державних програм та сприяння розвитку вітчизняного виробництва робототехніки, безпілотних систем для потреб оборони.