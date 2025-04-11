Інтерфакс-Україна

Події

19:11 11.04.2025

Прифронтові громади отримають до 10 млн грн на укриття і транспорт – Зеленський

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Прифронтові громади отримають до 10 млн грн на укриття і транспорт – Зеленський

Прифронтові та прикордонні з РФ територіальні громади України отримають фінансування в розміні до 10 млн грн кожна на заходи безпеки, зокрема, спорудження укриттів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Є вже й рішення щодо додаткового фінансування для наших прифронтових громад, прикордонних із Росією громад, тих, які постійно перебувають під ударами, під обстрілами. До 10 мільйонів гривень на кожну нашу таку громаду – залежно від кількості людей у громаді", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в п'ятницю.

За його словами, виплата буде не одноразовою. "Ми плануємо зробити таку регулярну підтримку на першочергові потреби громад. Щоб допомогти і з укриттями, і транспортом, і іншими рішеннями для захисту людей", - розповів Зеленський.

 

Теги: #безпека #фінансування #президент

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