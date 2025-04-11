Інтерфакс-Україна

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16:57 11.04.2025

Справа "золотих яєць" Міноборони: суд призначив заставу в 5 млн грн для фізичної особи, яка координувала злочинну схему

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Справа "золотих яєць" Міноборони: суд призначив заставу в 5 млн грн для фізичної особи, яка координувала злочинну схему

Слідчий суддя ВАКС у п'ятницю застосував запобіжний захід у вигляді застави розміром 5 млн грн до фізичної особи, яка відповідала за налагодження комунікації між всіма ланками злочинної схеми розкрадання державних коштів на закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України під час повномасштабного вторгнення РФ.

На особу накладено процесуальні обов’язки, зокрема, носіння електронного засобу контролю та передачу на зберігання до відповідних органів всіх документів, що дають право на виїзд / в’їзд в Україну, повідомляє САП у телеграм-каналі.

Раніше повідомлялось, що слідчий суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні 9 квітня обрав запобіжний захід одному з фігурантів про розкрадання на закупівлі Міноборони "золотих яєць" у вигляді застави розміром 1,2 млн грн.

Протягом 2022–2023 рр. Міноборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги – закупівля комплекту продуктів, згідно з каталогом, що містив 409 найменувань.

Злочинна схема полягала у визначенні завищених цін на найбільш затребувані продукти і занижених на менш затребувані. Її реалізація призвела до того, що протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.

Правоохоронці 2 квітня повідомили про підозру колишньому керівнику департаменту Міноборони, власниці пов’язаних компаній-постачальниць, двом керівникам компаній-постачальниць і фізичній особі. Їм інкримінують ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.

Теги: #вакс #застава #сап #запобіжний_захід

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