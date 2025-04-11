Інтерфакс-Україна

Події

16:33 11.04.2025

Ідентифіковано 5 бойовиків, які катували та грабували місцевих мешканців під час окупації Харківщини

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Ідентифіковано 5 бойовиків, які катували та грабували місцевих мешканців під час окупації Харківщини

Слідчі поліції за процесуального керівництва Харківської облпрокуратури ідентифікували 5 бойовиків стрілецького батальйону 202-го мотострілецького полку "ЛНР", які під час окупації Довгалівки Ізюмського району області катували та грабували місцевих мешканців.

"П’ятьом окупантам заочно повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану, жорстокому поводженні з цивільним населенням, а також інших порушеннях законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України в редакції 2022 року)",- повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, усі підозрювані - уродженці Луганщини, які добровільно перейшли на бік ворога.

2 березня 2022 року російські військові, серед яких були і пʼять підозрюваних, окупували Довгалівку.

14 квітня 2022 року фігуранти зупинили на блокпосту місцевого мешканця та відвезли до катівні, що була облаштована на території бази підприємства "Укргеофізика". Вони вимагали, щоб чоловік надав їм інформацію щодо військовослужбовців ЗСУ, з якими він товаришує, а також місцевих жителів, які допомагають українським військовим. Коли чоловік відмовився надати ці дані, його побили. Того ж вечора до катівні приїхали працівники ФСБ РФ. Потерпілого вивели на вулицю, відвели до блокпоста та зв'язали йому руки. Окупант став на стопи ніг потерпілого, обмежив при цьому можливість поворухнутись. Чоловікові надягнули на голову пакет, перекриваючи тим самим доступ повітря і кинули до ями, де він провів загалом чотири доби. Під час перебування на території бази його утримували у приміщенні, яке в холодну пору року не опалювалося, без надання необхідної медичної допомоги, їжі, води та можливості справляти природні потреби, що спричиняло потерпілому фізичного болю та моральних страждань, при цьому піддавали катуванню, фізичному та психологічному насильству. Крім того, окупанти викрали з помешкання чоловіка болгарку, мотокосу та мотор для човна.

Також 14 квітня 2022 року окупанти приїхали до іншого місцевого жителя. Йому зв’язали ноги проволокою, посадили до авто та відвезли до тієї ж катівні. Після допиту потерпілого помістили у сарай та наказали копати окопи. Ввечері його відпустили. У чоловіка викрали мобільний телефон, машинку для стрижки та ліхтар.

Крім цього підозрювані також влаштовували "обшуки" у місцевих мешканців та примусово відбирали у них майно. Погрожуючи застосуванням зброї, вони забирали у людей звичайні побутові речі: мобільні телефони, ноутбуки, електроплиту, телевізор, перфоратор, причеп тощо.

За даними слідства, фігуранти вчиняли це у змові з іншими окупантами. Вживаються всі заходи для їх встановлення.

У прокуратурі зазначають, що ці ж п’ятеро "лнрівців" є обвинуваченими в іншому кримінальному провадженні, яке восени минулого року було скеровано до суду. Їм інкримінується катування депутата селищної ради Савінці, а також катування до смерті 59-річного місцевого мешканця.

Теги: #харків #прокуратура

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