Інтерфакс-Україна

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15:51 11.04.2025

Шмигаль: найближчими тижнями посилимо діалог з ЄС щодо "торговельного безвізу"

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Шмигаль: найближчими тижнями посилимо діалог з ЄС щодо "торговельного безвізу"

Найближчими тижнями Україна посилить діалог з європейськими союзниками щодо "торговельного безвізу", заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Найближчими тижнями посилимо діалог з європейськими союзниками щодо "торговельного безвізу". Хочемо внести зміни в угоду про асоціацію, що дасть можливість українській продукції і надалі потрапляти на європейський ринок без вагомих обмежень", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в пʼятницю.

Раніше зазначалося, що Україна на засіданні Ради асоціації наголосила на важливості продовження автономних торговельних преференцій до кінця 2025 року.

Як повідомлялося, у спільному пресрелізі за результатами 10-го засідання Ради асоціації йдеться, що дія автономних торговельних заходів (ATM - англ.), введених ЄС для збільшення українського експорту після початку повномасштабної агресії РФ у 2022 році, завершиться 5 червня цього року. До періоду внесення змін в угоду про поглиблену і всеохопну зону вільної торгівлі (ПВЗВТ, DCFTA) в рамках угоди про асоціацію може бути введено проміжні рішення.

Перші автономні торговельні заходи (ATM) набули чинності 4 червня 2022 року строком на рік, тимчасово скасувавши мита, квоти та торгові обмеження для українських товарів. Відтак їх двічі продовжували - 6 червня 2023 року та 6 червня 2024-го.

Українська аграрії занепокоєні поверненням після 5 червня 2025 року торгівлі з ЄС на поточні норми ст. 29 DCFTA, які встановлюють дуже низькі квоти на експорт окремих видів аграрної продукції. Так само може бути повернена квота на експорт 100 тис. тон біоетанолу, тому ведуться переговори щодо можливості збільшення цих квот, але є побоювання, що до 5 червня залишилося занадто мало часу для практичного оформлення цього рішення.

Водночас щодо продукції ГМК в Євросоюзі вже розглядається пропозиція залишити пільговий режим імпорту з України у випадку скасування ATM.

Теги: #шмигаль #єс

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