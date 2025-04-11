Волонтери УЧХ підтримували постраждалих через повітряні російські атаки на Житомирщину та Дніпро

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) долучився до ліквідації наслідків атаки безпілотного літального апарату армії РФ на Житомирську область у четвер.

"Цієї ночі загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Житомирській області оперативно прибув на місце надзвичайної ситуації. Волонтери встановили пункт допомоги, де постраждалі та рятувальники могли отримати необхідну підтримку", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у п'ятницю.

Волонтери надавали першу психологічну допомогу постраждалим, одну особу доправили до лікарні. Вони забезпечували людей гарячими напоями та водою і були готові за потреби оперативно надати першу домедичну допомогу.

Волонтери також передали мешканцям пошкоджених будинків плівку та тарпаулін для тимчасового захисту будинків від негоди до початку ремонтних робіт.

УЧХ також повідомив, що у Дніпрі на місці ліквідації наслідків ракетного удара в четвер працював загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Дніпропетровській області.

Волонтери швидко виїхали на місце події, де надали першу допомогу жінці з пораненням ноги та чергували для оперативного надання допомоги постраждалим.

За інформацією ДСНС України, внаслідок ворожої атаки на Житомирщину 1 людина загинула, 5 постраждали, серед них дитина. Пошкоджень зазнали щонайменше 5 багатоповерхівок, в одному з яких виникла пожежа.

Як повідомлялось, п'ять мирних жителів міста Дніпро отримали поранення у результаті російського ракетного удару.