Китай оголосив про збільшення мит на товари зі США до 125%

Пекін у п'ятницю оголосив про додаткові мита на товари зі США, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на Міністерство фінансів Китаю.

"Китай підвищить мита на всі товари зі США з 84% до 125%. Захід набуде чинності з 12 квітня", - наводить Bloomberg витяг із комюніке китайського Мінфіну.

"Цей захід вжито після того, як президент США Дональд Трамп підвищив мита на товари з Китаю", - нагадує агентство.

У Міністерстві фінансів зазначили, що Китай ігноруватиме подальші американські мита на китайську продукцію.

"З урахуванням того, що ринок більше не має можливості приймати американські товари, що експортуються до Китаю за нинішніми рівнями тарифів, якщо американська сторона згодом продовжить запроваджувати мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не зверне на це уваги", - наголошується в повідомленні Мінфіну КНР.

Раніше американські ЗМІ з посиланням на Білий дім повідомляли, що американські мита на товари з Китаю зараз становлять 145%.