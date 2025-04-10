Інтерфакс-Україна

Економіка

18:52 10.04.2025

У Білому домі пояснили, що сукупні мита США щодо Китаю сягнули 145%

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У Білому домі пояснили, що сукупні мита США щодо Китаю сягнули 145%

Мита США на товари з Китаю загалом становлять наразі 145%, повідомляє телеканал CNBC з посиланням на неназваного представника Білого дому.

В адміністрації президента США пояснили, що напередодні американський лідер підвищив мита у відповідь щодо Пекіна з 84% до 125%, але водночас ще раніше він запровадив збір у 20% у відповідь на те, що Пекін, на думку Вашингтона, докладає недостатньо зусиль для припинення поставок фентанілу в США.

Досі американські ЗМІ писали, що мита США на китайську продукцію загалом сягнули 125%.

Президент США Дональд Трамп минулої середи заявив, що Пекін хоче укласти торговельну угоду з Вашингтоном, але не знає, як це зробити. Представник МЗС КНР Лінь Цзянь на прохання прокоментувати цю заяву американського лідера зазначив, що США поки що лише запроваджують мита на китайську продукцію, а Пекін у жодному разі не сприймає такої поведінки. Він зазначив, що для початку діалогу США мають продемонструвати повагу й рівноправне ставлення до іншої сторони.

Теги: #мита_сша #китай

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