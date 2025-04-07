Інтерфакс-Україна

Економіка

15:49 07.04.2025

Запровадження мит може призвести до зростання цін на широкий спектр товарів у США - експерти

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Запровадження мит може призвести до зростання цін на широкий спектр товарів у США - експерти

Набуття чинності мит на імпорт, про які Вашингтон оголосив минулого тижня, може призвести до стрибка цін на широкий спектр споживчих товарів, пише CNBC.

Введення тарифів на товари, що імпортуються в США з більш ніж 180 країн і територій, було продиктовано прагненням відновити виробництво всередині країни і стимулювати зростання кількості робочих місць в американському виробничому секторі, проте деякі незамінні компоненти та інгредієнти, які використовуються, наприклад, у харчовій галузі, всередині країни недоступні, зазначає Асоціація споживчих брендів (CBA), членами якої, зокрема, є такі компанії, як Coca-Cola Co., Procter & Gamble Co. і Target Corp.

"Мита, що не враховують фактор доступності інгредієнтів і сировини, неминуче призведуть до зростання цін, обмежать доступ споживачів до недорогих продуктів і ненавмисно завдадуть шкоди знаковим американським виробникам", - зазначив віцепрезидент CBA Том Мадрекі.

Через особливості клімату США не зможуть самостійно вирощувати каву, какао-боби, спеції або тропічні фрукти, зазначають у CBA. У 2023 році США були найбільшим світовим імпортером бананів, за даними Observatory of Economic Complexity. Майже 40% бананів було закуплено в Гватемалі, імпорт з якої тепер обкладатиметься митом у розмірі 10%. Понад три чверті ванілі постачається в США з Мадагаскару, для якого мито становитиме 47%.

В інших випадках самостійне задоволення внутрішнього попиту ускладнене через структурні зміни сільського господарства США. За даними CBA, понад 90% перероблюваного в Штатах вівса надходить з Канади. Розмір використовуваних для вирощування вівса посівних площ у США досяг піку понад століття тому і відтоді істотно скоротився.

Покупці, ймовірно, платитимуть більше і за предмети домашнього вжитку. Туалетний папір, підгузки, лосьйони і шампуні можуть подорожчати внаслідок перенесення на споживачів збільшених витрат на закупівлю деревної маси, бамбукового волокна, косметичних олій, попереджає CBA.

Зростуть ціни на іграшки, виробники яких традиційно працюють із китайськими заводами. За даними Асоціації виробників іграшок США (The Toy Association), близько 77% іграшок, імпортованих у США, надходять із Китаю.

Найбільші компанії сектору Hasbro Inc. і Mattel Inc. уже врахували у своїх прогнозах на 2025 фінансовий рік ефект від запровадження 20-відсоткових мит на імпорт із КНР, які було анонсовано на початку цього року. Вони також розробили стратегії з перенесення частини виробництва в такі країни, як В'єтнам, Індонезія та Індія, які підпали під нові тарифи - у 46%, 32% і 26% відповідно, тоді як щодо Китаю було запроваджено додаткові мита в розмірі 34%.

"Усі перебувають у режимі пошуку, - сказав президент і головний виконавчий директор The Toy Association Грег Ейхерн в інтерв'ю CNBC. - Це матиме величезні негативні наслідки для споживачів і для нашої галузі"

Ейхерн зазначив, що рентабельність виробництва більшості іграшок невисока, і тому виробники не зможуть поглинути значну частку збільшених витрат. Він очікує, що подорожчання цих товарів становитиме від 35% до 50%.

Теги: #тарифи_трампа #мита_сша

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