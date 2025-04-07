Мита Трампа прискорять інфляцію і сповільнять економічне зростання в США - глава JPMorgan Chase

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Оголошені президентом США Дональдом Трампом минулого тижня мита напевно призведуть до прискорення зростання цін як на американські, так і на імпортні товари, вважає головний виконавчий директор JPMorgan Chase & Co. Джеймі Даймон.

"Що б ви не думали про законні причини новооголошених мит - і, звичайно, вони є - або про довгострокові наслідки, хороші чи погані, важливі короткострокові наслідки напевно будуть, - пише він у щорічному листі акціонерам банку. - Найімовірніше, будуть інфляційні наслідки, причому не лише щодо імпортних товарів, а й американських, оскільки собівартість зростає, і підвищується попит на американські товари".

На його думку, інфляція буде стійкішою, ніж багато хто очікує, внаслідок чого відсоткові ставки можуть залишатися підвищеними навіть в умовах охолодження економіки.

"Викличуть чи ні ці мита рецесію - ще питання, але зростання вони сповільнять"", - зазначає Даймон.

За його словами, зовнішньоторговельна політика Трампа створила "багато невизначеностей", включно з наслідками для долара США, світових потоків капіталу, корпоративних прибутків і реакцією торгових партнерів.

"Що раніше ця проблема буде вирішена, то краще, тому що деякі з негативних наслідків зростають і накопичуються з часом, і їх буде складно згорнути", - заявив CEO.

При цьому економіка США і так слабшала останніми тижнями, ще до заяви Трампа, зазначив Даймон.

"Економіка функціонує в умовах значної турбулентності (зокрема геополітичної), можуть бути позитивні наслідки від податкової реформи і ослаблення регулювання, негативні - від мит і "торговельних воєн", також зберігається стійка інфляція, спостерігається високий дефіцит бюджету і, як і раніше, доволі високі волатильність і ціни на активи", - пише глава JPMorgan Chase.

"Схоже, ринки, як і раніше, оцінюють активи, виходячи з припущення, що в нас усе-таки буде доволі м'яка посадка, -зауважив він. - Я б не був так упевнений".