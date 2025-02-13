Чи можуть тарифи Трампа бути визнані форс-мажором у контрактах GAFTA та FOSFA?

1 лютого 2025 року Дональд Трамп оголосив про введення тарифів на імпорт товарів із Канади, Мексики та Китаю. За інформацією Білого дому, митні ставки склали 25% для товарів з Канади та Мексики, а для китайського імпорту – 10%. Винятком стали енергетичні ресурси з Канади, для яких встановлено тариф у 10%. Ці заходи спричинили значний вплив на міжнародну торгівлю.

У відповідь країни, на які поширюються нові тарифи, почали застосовувати контрзаходи. У перспективі планується друга хвиля мит, яка може охопити додаткові категорії товарів. Мексика також розглядає можливість введення тарифів у відповідь, тоді як Китай має намір оскаржити дії США у Світовій організації торгівлі (СОТ).

Окрім цього, Дональд Трамп заявив про намір запровадити тарифи для Європейського Союзу, однак на момент публікації конкретні деталі таких заходів залишаються невідомими.

У цьому матеріалі розглянемо, чи можуть нові тарифи бути визнані форс-мажором у контрактах GAFTA , FOSFA та в межах англійського права.

Форс-мажор у контрактах і англійському праві

Форс-мажор (force majeure) походить із французького права, але в англійському праві він не застосовується автоматично – для його дії потрібне відповідне застереження в контракті. Якщо таке застереження відсутнє, сторони не можуть звільнитися від зобов’язань через непередбачувані обставини.

Форс-мажорні застереження у GAFTA та FOSFA

Стандартні контракти GAFTA та FOSFA містять форс-мажорні положення. Наприклад, GAFTA 64 передбачає такі форс-мажорні обставини:

експортні заборони чи інші обмежувальні законодавчі або виконавчі акти;

блокади;

воєнні конфлікти;

терористичні акти;

масові страйки або громадські заворушення;

природні катастрофи (Act of God);

неможливість транспортування.

Однак для того, щоб подія визнавалася форс-мажором, вона повинна відповідати таким критеріям:

Непередбачуваність – подія не могла бути розумно передбачена під час укладення контракту. Непереборність – сторона не має змоги запобігти або уникнути наслідків події. Вплив на виконання зобов’язань – ситуація робить виконання контракту неможливим, а не лише економічно невигідним. Альтернативне виконання – доведення, що неможливо виконати зобов’язання іншим способом.

Чи можуть тарифи вважатися форс-мажором?

Введення тарифів не робить виконання контракту неможливим – воно просто стає менш вигідним або навіть збитковим. Англійське право традиційно виходить із того, що збільшення витрат не є підставою для форс-мажору. Більше того, сторона повинна довести, що намагалася виконати зобов’язання альтернативними способами, наприклад, змінивши постачальника або логістичну модель.

Проте сторони можуть включити до контракту спеціальне форс-мажорне застереження, яке прямо передбачає, що тарифи певного рівня є форс-мажорною подією. Для цього необхідно:

Чітко визначити рівень тарифів, що призводить до форс-мажору.

Передбачити процес повідомлення контрагента про виникнення форс-мажорних обставин.

Встановити наслідки форс-мажору, такі як відстрочка виконання або анулювання контракту.

Застереження про заборону у FOSFA

Контракти FOSFA містять окреме застереження про заборону (Prohibition clause), що стосується офіційних експортних обмежень. Якщо така заборона діє понад 30 днів, контракт може бути розірваний. Однак тарифи не є забороною експорту, а лише збільшують витрати, тому це положення на них не поширюється.

Фрустрація контракту (frustration of contract) – це доктрина англійського права, яка дозволяє припинення зобов’язань, якщо їх виконання стає фізично або юридично неможливим. Проте суди дуже рідко застосовують цей принцип у випадках, коли виконання контракту просто стало дорожчим. Наприклад, у справі Davis Contractors Ltd v Fareham UDC (1956) суд постановив, що подорожчання виконання не є підставою для фрустрації.

Нові тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа, хоч і створюють серйозні економічні ризики, але навряд чи можуть бути визнані форс-мажором у межах GAFTA, FOSFA або англійського права. Якщо контракт не містить спеціального положення, що враховує вплив митних ставок, сторонам буде складно використати їх як підставу для звільнення від зобов’язань.

Щоб мінімізувати ризики, компаніям варто заздалегідь включати у контракти детальні форс-мажорні застереження, що враховують зміну тарифів. Це допоможе уникнути непорозумінь і забезпечити правову визначеність у разі подібних торговельних конфліктів.